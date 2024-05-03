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«Клипперс» планируют продлить контракт с Тайроном Лю

Действующее соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2025/26. Ожидается, что Лю станет целью «Лейкерс», которые находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Дарвина Хэма.

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