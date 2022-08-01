Президент Сербии поблагодарил МИД РФ за поддержку в ситуации с Косовом

Александар Вучич поблагодарил МИД России за поддержку в ситуации с непризнанным Косовом. "Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию, - заявил он в ночь на понедельник в эфире телеканала Pink по результатам совещания в Генеральном штабе ВС страны.