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Президент Сербии поблагодарил МИД РФ за поддержку в ситуации с Косовом

Президент Сербии поблагодарил МИД РФ за поддержку в ситуации с Косовом

Александар Вучич поблагодарил МИД России за поддержку в ситуации с непризнанным Косовом. "Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию, - заявил он в ночь на понедельник в эфире телеканала Pink по результатам совещания в Генеральном штабе ВС страны.

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