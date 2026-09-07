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Татар-информ

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Александра Трусова: «Эмоции Тутберидзе были сильнее, чем на Олимпиаде»

Александра Трусова: «Эмоции Тутберидзе были сильнее, чем на Олимпиаде»

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) поделилась впечатлениями от эмоциональной реакции своего тренера Этери Тутберидзе после выступления на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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