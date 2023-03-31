В выходные в Астрахани опять ограничат движение транспорта по Старому мосту

В прошлые выходные в Астрахани велись ремонтные работы на Старом мосту через Волгу. В связи с этим было организовано реверсивное движение, из-за чего автомобилисты, желающие перебраться на Трусовскую сторону, застревали в "пробке" на 1-1,5 часа.