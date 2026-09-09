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«Барса» забила по 5 голов в 4 из 5 матчей сезона – «Фейеноорду», «Валенсии», «Райо» и «Эльче»

« Барселона » одержала четвертую разгромную победу в сезоне.  Сегодня команда под руководством Ханса-Дитера Флика обыграла « Фейеноорд » со счетом 5:1 в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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