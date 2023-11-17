Блогер из Екатеринбурга рассказала о жизни попавших в секту экс-схиигумена Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Блогер Алиса Крыжановская выпустила на видеохостинге расследование, посвященное жизни девушек, оказавшихся в «заточении» в ските под покровительством бывшего схиигумена Сергия, который отбывает наказание по нескольким уголовным статьям.
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