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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Блогер из Екатеринбурга рассказала о жизни попавших в секту экс-схиигумена Сергия

Блогер из Екатеринбурга рассказала о жизни попавших в секту экс-схиигумена Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Блогер Алиса Крыжановская выпустила на видеохостинге расследование, посвященное жизни девушек, оказавшихся в «заточении» в ските под покровительством бывшего схиигумена Сергия, который отбывает наказание по нескольким уголовным статьям.

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