CNN: в Пенсильвании разбился одномоторный самолет Beechcraft Bonanza

Одномоторный самолет разбился в округе Ланкастер в Пенсильвании. Об этом сообщил телеканал CNN. «Небольшой самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания», — сообщил телеканал.