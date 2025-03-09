CNN: в Пенсильвании разбился одномоторный самолет Beechcraft Bonanza

Одномоторный самолет разбился в округе Ланкастер в Пенсильвании. Об этом сообщил телеканал CNN. «Небольшой самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания», — сообщил телеканал.
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