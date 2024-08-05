Магнитная буря, начавшаяся на земле 4 августа, завершилась

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю в воскресенье, 4 августа, завершилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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