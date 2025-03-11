Петербуржец отсудил 300 тысяч рублей у хозяина собаки, укусившей за лицо его дочь

Как сообщила 11 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Фрунзенский районный суд рассмотрел иск отца девочки к хозяину пса породы метис о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
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