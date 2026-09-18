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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский колледж потратит 7 миллионов на электрокары для студентов

Новосибирский колледж потратит 7 миллионов на электрокары для студентов

Новосибирский автотранспортный колледж закупит гибридные электромобили «Эволют» для студентов. Заявка на аукцион появилась на сайте госзакупок 16 сентября.

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