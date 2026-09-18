Новосибирский колледж потратит 7 миллионов на электрокары для студентов

Новосибирский автотранспортный колледж закупит гибридные электромобили «Эволют» для студентов. Заявка на аукцион появилась на сайте госзакупок 16 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший пристав из...
- ЮГ Полсотни мигранто...
- Канал контрабанды...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым