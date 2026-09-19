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test mazurok

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🩺 Врач объяснила, что такое метаболический синдром и чем он опасен

🩺 Врач объяснила, что такое метаболический синдром и чем он опасен Метаболический синдром — это совокупность изменений в организме, которые постепенно усугубляются и могут привести к сердечно-сосудистым осложнениям.

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