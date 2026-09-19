🩺 Врач объяснила, что такое метаболический синдром и чем он опасен Метаболический синдром — это совокупность изменений в организме, которые постепенно усугубляются и могут привести к сердечно-сосудистым осложнениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым