Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 10 пожаров, из них 1 в жилом секторе, 1 в нежилом секторе, а также 8 возгораний сухой растительности и мусора.