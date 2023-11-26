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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Большунова: «У Александра великолепные результаты. Смотрю гонки сына с большим опасением, переживаю»

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл три гонки на первом этапе Кубка России в Вершине Теи. «У Саши были проблемы со здоровьем перед сезоном.

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