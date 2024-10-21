В Нижегородской области планируют создать «Семейный квартал» для улучшения демографии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с депутатами регионального парламента идею создания в столице Приволжья единого медицинского пространства «Семейный квартал».
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