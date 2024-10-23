Mercedes-Benz научилась извлекать более 96% ценного сырья из старых аккумуляторов. Новый завод уже поставляет переработанные АКБ

Компания Mercedes-Benz сообщила о запуске инновационного завода по переработке старых аккумуляторов на юге Германии, который, по ее словам, «создает настоящую круговую экономику» для электромобилей бренда.
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