Базовый осенний гардероб: 13 вещей, которые избавят от мысли «мне нечего надеть» Алёна Юрьева С наступлением осени модные тенденции предлагают разнообразие стилей: от ярких лаков до футуристичных кроссовок.
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