Республиканцы демонстративно ушли с брифинга, где обсуждалась помощь Киеву

Инициированный демократами «секретный брифинг» для сенаторов, на котором планировалось убеждать законодателей в важности скорейшего согласования новой помощи для Киева, провалился: республиканцы даже не захотели слушать.
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