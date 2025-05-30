Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Валентина Бунина
    На голову народа всякие напасти. Приезжие совсем распоясались, сопляки просто бандиты и им все сходит с рук. Власти б..."Вы все неверные"...
  • Александр
    После тебя,мартышка."Вы все неверные"...
  • Александр
    Авиа. про?Когда брехать перестанешь?"Вы все неверные"...

Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Стратегия вымирания Иван Прохоров  18:21  29 мая 2025 Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- С каждым годом Россия теряет сотни сёл, которые когда-то были её сердцем и корнями.

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