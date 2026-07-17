Путешественник Олег Чегодаев начал поход по Ямалу с переправы через Обь

Олег Чегодаев путешествует по Уралу уже более 15 лет и называет себя его амбассадором. Он приехал на Ямал для похода по Полярному Уралу и рассказал, почему переправа между городами Салехард и Лабытнанги — это «обязательный аттракцион».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии