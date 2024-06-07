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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсен Венгер: «Впервые увидев Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле». Люди решили, что я сошел с ума»

«Когда я впервые увидел Килиана Мбаппе, я подумал: «Он –-Пеле», и люди решили, что я сошел с ума», – сказал экс-тренер «Арсенала» в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.

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