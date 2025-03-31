В Барнауле пройдут самые масштабные соревнования в Сибири по художественной гимнастике

Торжественное открытие состоится 30 апреля В Барнауле с 30 апреля по 4 мая 2025 года будут проходить самые масштабные соревнования в Сибири, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: XXIII Краевые соревнования по художественной гимнастике "Динамо" – детям России", фестиваль художественной гимнастики "Юный динамовец" в СФО, международный фестиваль по художественной гимнастике "Динамо" – детям России".