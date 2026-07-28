Ямальцам дали советы, как не потеряться в лесу

Ямальские спасатели дали советы грибникам, как вести себя в лесу, чтобы не потеряться. В целях обеспечения личной безопасности настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила: – Прежде, чем отправиться в лес, сообщите о своем маршруте и времени возвращения.