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Ямальцам дали советы, как не потеряться в лесу

Ямальцам дали советы, как не потеряться в лесу

Ямальские спасатели дали советы грибникам, как вести себя в лесу, чтобы не потеряться. В целях обеспечения личной безопасности настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила: – Прежде, чем отправиться в лес, сообщите о своем маршруте и времени возвращения.

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