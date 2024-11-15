Разрушение Германии выгодно прежде всего пиндостану! Германия всегда была локомотивом Европы! Ей надо выходить из НАТО и принимать нейтралитет!

Ч

Чужестранка

Было пророчество о том, что сначала развалится Евросоюз, а потом и Европы не будет. Ядерную боеголовку даже запускать на Европу не нужно. Достаточно подводной лодке взорвать её в океане, поднимется волна 60 м и всё! Недаром же дальновидные немцы оформляют российское гражданство, знают это пророчество!