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«Вас в 1945-й вернуть?» Внук гитлеровца решил угрожать Путину: удар по России станет финалом для Германии

«Вас в 1945-й вернуть?» Внук гитлеровца решил угрожать Путину: удар по России станет финалом для Германии

Автор: Дмитрий Горин Больше всего на свете Фридрих Мерц боится, что за нерешительность и невнятную позицию его тоже наградят какой-нибудь кличкой типа «обиженной ливерной колбасы».

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Разрушение Германии выгодно прежде всего пиндостану! Германия всегда была локомотивом Европы! Ей надо выходить из НАТО и принимать нейтралитет!
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1 д.
Александр Пятнистый
И вступать в БРИКС
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22 час.
Ч
Чужестранка
Было пророчество о том, что сначала развалится Евросоюз, а потом и Европы не будет. Ядерную боеголовку даже запускать на Европу не нужно. Достаточно подводной лодке взорвать её в океане, поднимется волна 60 м и всё! Недаром же дальновидные немцы оформляют российское гражданство, знают это пророчество!
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21 час.

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