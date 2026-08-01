Политика как он...
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Политика как она есть

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Дело о смерти ученого на Урале: данные следствия и версии событий

Дело о смерти ученого на Урале: данные следствия и версии событий

24 июля от сердечной болезни умер заслуженный работник сельского хозяйства РФ и директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никита Зезин, ему было 67 лет.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Насчёт избиения детей - брешут все, и мамашки и папашки! А травмы и ссадины - от бесконтрольных покатушек! Твари воспитали мерзавчиков!
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1 м.