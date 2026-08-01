Дело о смерти ученого на Урале: данные следствия и версии событий

24 июля от сердечной болезни умер заслуженный работник сельского хозяйства РФ и директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никита Зезин, ему было 67 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии