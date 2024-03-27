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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Помощь от Ксюши Собчак

Знаете, я сегодня в первый раз, наверно, в жизни испытала на себе точное понимание того, что означает расхожая фраза "двойные стандарты".

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Комментарии
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Леонид Руси
Не трудитесь даже анализировать мотивацию всей этой плесени. Каждый из них урод по своему и потому токсичны. Такие не украсят пейзаж нашей Родины. Их нужно держать на расстоянии в любом случае
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7 час.
Катерина
Так и  молчи...)
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1 час.
Vitalich
Нет веры этим приспособленцам, видимо под хвостом у кобылы зачесалось по-настоящему
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7 мин.

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