Знаете, я сегодня в первый раз, наверно, в жизни испытала на себе точное понимание того, что означает расхожая фраза "двойные стандарты".
Помощь от Ксюши Собчак
Комментарии
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Леонид Руси
Не трудитесь даже анализировать мотивацию всей этой плесени. Каждый из них урод по своему и потому токсичны. Такие не украсят пейзаж нашей Родины. Их нужно держать на расстоянии в любом случае
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7 час.
Катерина
Так и молчи...)
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1 час.
Vitalich
Нет веры этим приспособленцам, видимо под хвостом у кобылы зачесалось по-настоящему
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7 мин.
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