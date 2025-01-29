Когда сам себя загоняешь в тупик: шесть очень вредных привычек, которые съедают счастье и отравляют жизнь Ольга БезродняяВ повседневной жизни человеку бывает сложно осознать, как его собственные привычки влияют на общее состояние счастья и удовлетворенности.