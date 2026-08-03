How China Is Using Its Coast Guard To Assert Control At Sea Over the past decade, China's Coast Guard (CCG) has evolved from a conventional maritime law enforcement agency into a central instrument of Beijing's strategy to reinforce its territorial claims, according to Bloomberg.
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