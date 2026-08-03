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How China Is Using Its Coast Guard To Assert Control At Sea

How China Is Using Its Coast Guard To Assert Control At Sea

How China Is Using Its Coast Guard To Assert Control At Sea Over the past decade, China's Coast Guard (CCG) has evolved from a conventional maritime law enforcement agency into a central instrument of Beijing's strategy to reinforce its territorial claims, according to Bloomberg.

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