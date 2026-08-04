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Дроны с боевыми зарядами и взрывчатка: раскрыта подготовка атаки на руководителя региона в Крыму

Дроны с боевыми зарядами и взрывчатка: раскрыта подготовка атаки на руководителя региона в Крыму

ФСБ заявила о предотвращении теракта против главы одного из новых регионов РФ в Крыму Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта против руководителя одного из новых регионов России, который находился в Крыму.

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