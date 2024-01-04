В одном из дополнений к Grand Theft Auto V Тревор должен был отправиться в космос Пос...

В одном из дополнений к Grand Theft Auto V Тревор должен был отправиться в космосПосле утечки исходного кода Grand Theft Auto V, игроки продолжают обнаруживать много интересных подробностей о различных планируемых, но не дошедших до релиза, возможностей игры.
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