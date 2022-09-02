В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом полицейские Хакасии провели правовой урок со школьниками

Сегодня сотрудник Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Хакасия Роберт Кириллов и исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Республики Хакасия Юлия Ворошилова посетили образовательную школу № 5 города Абакана.