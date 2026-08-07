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Компани о Бундеслиге: «Вторая лига после АПЛ, у которой наибольшие финансовые ресурсы. В Германии невероятная культура боления и талантливые игроки практически в каждом клубе»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани считает Бундеслигу вторым по силе чемпионатом после АПЛ.  «Многие из этих сравнений между лигами довольно просты: нужно смотреть на финансовые возможности.

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