Экс-канцлер Германии Шредер стал свидетелем по делу о «Северном потоке»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вызван комиссией парламента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки климата Klimastiftung MV, который помогал в строительстве «Северного потока-2».
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