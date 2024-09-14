Жители Абинска благодарят депутата Госдумы Ивана Демченко за новые автобусы

Жители Абинска благодарят депутата Госдумы Ивана Демченко за новые автобусыДепутат Государственной Думы Иван Демченко исполнил просьбу избирателей из Абинска – по его поручению Абинским электрометаллургическим заводом приобретены пять автобусов для маршрута № 1.