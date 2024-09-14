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Живая Кубань

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Жители Абинска благодарят депутата Госдумы Ивана Демченко за новые автобусы

Жители Абинска благодарят депутата Госдумы Ивана Демченко за новые автобусы

Жители Абинска благодарят депутата Госдумы Ивана Демченко за новые автобусыДепутат Государственной Думы Иван Демченко исполнил просьбу избирателей из Абинска – по его поручению Абинским электрометаллургическим заводом приобретены пять автобусов для маршрута № 1.

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