✍По следам наших выступлений: "Вот что пост животворящий делает! Пер Клары Цеткин второй день подряд сразу два трактора чистят дорогу.
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✍По следам наших выступлений: "Вот что пост животворящий делает! Пер Клары Цеткин второй день подряд сразу два трактора чистят дорогу.