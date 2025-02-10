ФАС раскрыла картель на 276 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях четырех компаний, их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на 32 торгах.
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