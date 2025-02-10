Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сотни трупов во Львов возвращают,это им НАТО.Будит больше!Песков ответил на...
  • Eduard
    Только гнилая Львовская область в НАТО спешит.Что такое НАТО они сейсас уже чувствуют!Песков ответил на...
  • Eduard
    Мы-то своё забираем,а запад кпадет !Аналитик Шрайвер:...

ФАС раскрыла картель на 276 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»

ФАС раскрыла картель на 276 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях четырех компаний, их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на 32 торгах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх