14-летнего мальчика ищут в Челябинской области пятый день

Поиски подростка в Еткульском районе продолжаются пятый день. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, за четыре дня спасатели, сотрудники полиции, волонтеры, казаки обследовали местность в радиусе 15 километров от места в поселке Бектыш, откуда пропал 14-летний юноша.