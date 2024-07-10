14-летнего мальчика ищут в Челябинской области пятый день

Поиски подростка в Еткульском районе продолжаются пятый день. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, за четыре дня спасатели, сотрудники полиции, волонтеры, казаки обследовали местность в радиусе 15 километров от места в поселке Бектыш, откуда пропал 14-летний юноша.
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