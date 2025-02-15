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Царьград

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Массированная атака: Русская ПВО отбила налёт 40 дронов ВСУ

Массированная атака: Русская ПВО отбила налёт 40 дронов ВСУ

В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников (БПЛА).

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