В объявленную накануне сделку Нидерландов с Украиной по поставке советских танков Т-72 внесена ясность, Киев получит танки, но не от нидерландского Минобороны, так как у этой страны советской техники нет.
Популярные статьи
- Росгвардейцы выявили в Херсонской и Запорожской областях десятки пособников ВСУ
- ВС РФ применили ракеты X-32 для поражения объектов противника, что привело к нарушению управления войсками ВСУ
- Американский обозреватель: США должны забрать у России остров Врангеля, который в 1924 году «захватила советская канонерская лодка»
Свежие комментарии