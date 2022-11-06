Военное обозрение

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Министр обороны Нидерландов внесла ясность в вопрос «поставки» советских танков Т-72 на Украину

Министр обороны Нидерландов внесла ясность в вопрос «поставки» советских танков Т-72 на Украину

В объявленную накануне сделку Нидерландов с Украиной по поставке советских танков Т-72 внесена ясность, Киев получит танки, но не от нидерландского Минобороны, так как у этой страны советской техники нет.

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