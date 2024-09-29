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  • Вера смелых
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«Крымский» роман Вересаева

«Крымский» роман Вересаева

Писатель-прозаик и литературовед Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович) сочувствовал социал-демократам, в том числе и большевикам, и даже часть своих литературных гонораров за всколыхнувшую Россию книгу «Записки врача» направлял на революционные цели.

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