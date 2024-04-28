МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и ведущих

МВД России снова объявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка, экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, а также телеведущих Янину Соколову, Наталью Мосейчук и активиста Геннадия Друзенко.