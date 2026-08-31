Кого боится Зеленский и кто собрался его свергать? Из опасений переворота усилена охрана.Стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский усилил свою личную охрану.
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А нашим определённым службам надо подготовить информацию о всех связях и отношениях Зе с правительственными и часными компаниями Европы и Америки.После убийства Зе это надо выбросить в мировую паутину под видом посмертного послания Зе. Неважно правда это или нет. Как они сами говорят :-чем ужаснее лож, тем быстрее в неё поверят.