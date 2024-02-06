Глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на девочку в Пермском крае

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю 4 февраля 2024 года в Орджоникидзевском районе города Перми.
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