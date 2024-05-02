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НАША ЛОСИНКА

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Информация УВД по СВАО

Начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве объявил благодарность гражданину за оказанное содействие в пресечении преступления За проявленную гражданскую позицию и оказание помощи в предотвращении преступления начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г.

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