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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тер Стеген, де Йонг и Араухо останутся капитанами «Барсы» – вратарь будет основным. Четвертым станет Левандовски или Педри

Тер Стеген, де Йонг и Араухо останутся капитанами «Барсы» – вратарь будет основным. Четвертым станет Левандовски или Педри

Немецкий вратарь является фаворитом на получение капитанской повязки после ухода Серджи Роберто из каталонской команды, сообщает As.

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