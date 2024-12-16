У студентов челябинского медколледжа обнаружили лишай

В одном из колледжей Челябинска у студентов обнаружили микроспорию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, противоэпидемические мероприятия после обнаружения случаев микроспории среди учащихся проходят в Челябинском медицинском колледже.
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