У студентов челябинского медколледжа обнаружили лишай

В одном из колледжей Челябинска у студентов обнаружили микроспорию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, противоэпидемические мероприятия после обнаружения случаев микроспории среди учащихся проходят в Челябинском медицинском колледже.