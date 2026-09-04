Работники культуры Зеленодольского района занесены на Электронную доску почета

Сегодня заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Государственного Совета Татарстана Ирина Терентьева встретилась с сотрудниками Управления культуры исполкома Зеленодольского района РТ.
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