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Татар-информ

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Работники культуры Зеленодольского района занесены на Электронную доску почета

Работники культуры Зеленодольского района занесены на Электронную доску почета

Сегодня заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Государственного Совета Татарстана Ирина Терентьева встретилась с сотрудниками Управления культуры исполкома Зеленодольского района РТ.

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