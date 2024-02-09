Театр абсурда
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Театр абсурда

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Интервью на русском

Интервью на русском

Полный текст интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону На сайте Кремля не стали тянуть кота за хвост и с самого утра разместили у себя видео беседы Путина и Карлсона, а также полный транскрипт на русском и на английском языке.

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