Интервью на русском

Полный текст интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону На сайте Кремля не стали тянуть кота за хвост и с самого утра разместили у себя видео беседы Путина и Карлсона, а также полный транскрипт на русском и на английском языке.
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