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Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

Более 11 000 сотрудников офисов "Мои документы" ежедневно помогают москвичам, предоставляя более 300 государственных услуг и заботясь об их здоровье, истории страны и участии в социально значимых проектах.

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