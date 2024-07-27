Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

Более 11 000 сотрудников офисов "Мои документы" ежедневно помогают москвичам, предоставляя более 300 государственных услуг и заботясь об их здоровье, истории страны и участии в социально значимых проектах.
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