Минобороны: ВС России в зоне СВО продолжают строго соблюдать перемирие

ВС России в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, заявили в Минобороны РФ.В военном ведомстве подчеркнули, что в с 00:00 часов 8 мая группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать перемирие и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, в соответствии с решением верховного главнокомандующего.