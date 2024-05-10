В Словакии вдвое выросло число украинских нелегалов

С начала года пограничники Словакии задержали 338 украинских мужчин призывного возраста. За первые четыре месяца 2024 года число украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, бежавших в Словакию с целью уклонения от мобилизации, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 338 задержанных против 166.